Calciomercato Juventus, bomber ad un passo | I dettagli

La Juventus è a caccia del nuovo bomber per l’attacco della prossima stagione: l’attaccante è ad un passo dall’arrivo in bianconero

Juventus pronta a cominciare un nuovo ciclo con Andrea Pirlo alla guida della squadra. Tra gli obiettivi di mercato per la prossima stagione ci sarebbe un attaccante. Il bomber scelto sembrerebbe essere ormai vicinissimo all’arrivo in bianconero.

Calciomercato Juventus, caccia a Dzeko: accordo ad un passo

Lavoro senza sosta per il nuovo allenatore della Juventus, Andrea Pirlo. Visti i tempi strettissimi del nuovo calciomercato, i bianconeri cercano di chiudere nel minor tempo possibile le trattative per rinforzare la rosa. Una delle priorità per il prossimo mercato juventino è un attaccante. La ormai probabile partenza di Gonzalo Higuain, porta i bianconeri ad operare sul mercato per trovare un nuovo bomber da affiancare a Cristiano Ronaldo. Dopo aver sondato i nomi di Raul Jimenez e Alexandre Lacazette, obiettivi difficili da perseguire dal punto di vista economico, Andrea Pirlo avrebbe scelto.

Infatti, secondo quanto riportato da ‘Tuttosport’, il prescelto per l’attacco juventino sarebbe Edin Dzeko, attaccante della Roma. Il prezzo per arrivare al bosniaco si aggirerebbe intorno ai 10 milioni di euro, con i giallorossi disposti ad aprire al trasferimento per cercare di alleggerire il monte ingaggi, visti i 7,5 milioni percepiti dal bomber. Importante sarà anche la volontà del 34enne, da quest’anno capitano della Roma. Nel frattempo la società capitolina starebbe già lavorando per assicurarsi il possibile sostituto, puntando a Milik, vecchio obiettivo proprio dei bianconeri.

