Calciomercato Milan, clamoroso in dirigenza | Ritorno imminente!

Nella dirigenza del Milan potrebbe esserci un clamoroso ritorno: una vecchia conoscenza dei rossoneri potrebbe affiancare Maldini e Massara.

La dirigenza del Milan ha subito diversi scossoni negli ultimi mesi. Dall’addio di Zvonimir Boban al possibile approdo di Ralf Rangnick. La strategia di Ivan Gazidis di ricostruire il club partendo da giovani talenti e costruendo i campioni in casa, sembrava dipendere dall’arrivo del manager tedesco. Poi il campo da gioco ha portato il dirigente sudafricano a confermare Stefano Pioli in panchina e Maldini e Massara in società. Adesso, potrebbe arrivare un clamoroso ritorno.

Calciomercato Milan, clamoroso in società | Braida potrebbe tornare!

Secondo quanto rivelato da ‘Sky Sport’, il Milan potrebbe riaccogliere nella propria dirigenza Ariedo Braida. L’ex direttore sportivo rossonero ai tempi di Berlusconi e Galliani, dopo l’esperienza a Barcellona, sembra essere sulla strada del ritorno. Il primo ‘sponsor’ del ritorno di Braida a Milano è Paolo Maldini. L’ex capitano rossonero lo ha avuto come dirigente e si ricorda della qualità del suo lavoro: sul mercato è stato l’autore di colpi come Ricardo Kakà e Alexandre Pato. Il Milan potrebbe fare un ritorno al futuro con Ariedo Braida.

