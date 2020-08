Calciomercato Milan, colpi da oltre 100 milioni | Tutte le cifre

Il Milan dovrà puntare a rinforzare tutti i ruoli in sede di mercato. Una spesa complessiva da oltre 100 milioni di euro.

Il Milan si è messo all’opera sul fronte mercato per consegnare a Stefano Pioli una squadra completa per l’inizio di stagione. I rossoneri giocheranno il secondo turno preliminare di Europa League il 17 settembre e conosceranno il proprio avversario il 31 agosto. I turni preliminari si giocheranno in partita secca e a porte chiuse. La sensazione è che il club rossonero possa puntare su calciatori di un certo livello per alzare ancora l’asticella. Le idee sono tante e i bookmakers hanno rilasciato le quote dei trasferimenti.

Milan, i bookmakers aumentano i rumors di mercato

Si parte da Bakayoko, che ha già vestito la maglia rossonera due anni fa. Il Chelsea lo valuta circa 28 milioni di euro e la quota di un suo ritorno al Milan è molto bassa: 1,33. Il portale ‘TodoFichajes.net’ lo dava molto vicino al Bayern Monaco, ma il francese sembra molto vicino a vestire tornare in Serie A. Milan alla ricerca ancora di un centrocampista, con Rodrigo De Paul destinato a lasciare l’Udinese. Un suo approdo alla corte di Pioli è dato a 3,50 e Torreira, invece, a 5,50. Certo è, però, che il Milan dovrebbe prima cedere qualcuno o proporre qualche scambio, poiché non si escludono neanche i colpi dall’estero, come Jovic quotato a 5,00 dai bookmakers e valutato circa 45 milioni dal Real Madrid. C’è anche la proposta Thiago Silva (quotato a 3,00) in scadenza con il PSG. Tuttavia, il sogno di mercato è Federico Bernardeschi: vero e proprio esubero alla Juventus, il suo arrivo a Milanello è quotato a 5,00. Un affare difficile, anche perché dal club bianconero è valutato 35 milioni di euro.

Potrebbe profilarsi uno scambio con Rafael Leao, in uscita dal Milan, con Mendes a fare da regista visti anche gli ottimi rapporti con la Juve, per un mercato da 108 milioni di euro complessivi per i rossoneri.

