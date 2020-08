Calciomercato, trattative in corso | Campione del mondo in Italia!

In Serie A potrebbe approdare un Campione del mondo. Tanti i club interessati al giocatore.

Mario Gotze ha giocato l’ultima stagione al Borussia Dortmund, con cui ha disputato 21 partite, messo a segno 3 gol e siglato un assist. Uno score decisamente lontano dai suoi standard abituali. Il contratto con il club giallonero non è stato prolungato, dunque Gotze è attualmente svincolato. Sembrano lontani i tempi in cui decideva la finale del Mondiale 2014 contro l’Argentina in favore della Germania. Secondo quanto riferito dal quotidiano ‘Bild‘, però, il tedesco potrebbe rilanciarsi e lo farebbe proprio in Serie A.

Calciomercato, Mario Gotze in Serie A

Mario Gotze, come affermato in precedenza, potrebbe approdare nella massima serie italiana: i suoi agenti avrebbero infatti avviato i contatti con Milan, Roma e Lazio. Tutti e tre i club cercano un centrocampista di qualità, a maggior ragione la Lazio dopo il clamoroso rifiuto di David Silva. Il tedesco vorrebbe restare ancora nel grande calcio ed è per questo che i suoi agenti hanno avviato dialoghi con club spagnoli e francesi, oltre che della Serie A, scartando l’ipotesi MLS con l‘Inter Miami molto interessata al giocatore.

