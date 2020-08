Calciomercato, colpo di scena Cavani | Il ds allo scoperto!

Arrivano novità importanti per quanto riguarda il futuro di Edinson Cavani: accostato anche a Roma ed Inter, il direttore sportivo si sbilancia sull’attaccante

Un futuro che di certezza ne ha solo una: Edinson Cavani non giocherà nel Psg nella stagione 2020/21. L’attaccante uruguagio è libero di firmare per una nuova squadra, vista la scadenza contrattuale con il club transalpino. In tal senso, le parole del direttore sportivo lasciano di stucco riguardo alla prossima squadra che accoglierà tra le sue file il ‘Matador’, durante il calciomercato estivo. Ecco quindi le dichiarazioni di Manuel Rui Costa, ex trequartista del Milan ed attuale ds del Benfica.

Calciomercato, svolta Cavani: Rui Costa allo scoperto

Il futuro dell’attaccante uruguagio non sarà al Benfica. A confermarlo è stato il ds dei lusitani, Manuel Rui Costa, a dichiararlo ai microfoni di ‘Goal’: “Non lo aspettiamo più, gli abbiamo fatto una proposta ma non riapriremo più una negoziazione”.

Parole forti dell’ex Fiorentina e Milan che chiude le porte in faccia al bomber dell’Uruguay. Rui Costa ha poi aggiunto: “Trattativa per Cavani? Per noi è chiusa, valutiamo altre soluzioni. Abbiamo fatto tutti gli sforzi possibili”.

Adesso per Cavani potrebbe riaccendersi la pista che porta all’Atletico Madrid di Simeone, con la Roma ormai lontanissima dall’ex bomber del Napoli e l’Inter alla finestra. Situazione in divenire: il Benfica si tira fuori dalla corsa per l’attaccante 33enne.

