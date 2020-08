Calciomercato Inter, ‘scontro’ Allegri-Marotta | Big in bilico

Il calciomercato dell’Inter potrebbe vedere un primo attrito tra Marotta ed Allegri: ‘scontro’ per il futuro del pilastro nerazzurro

In attesa di conoscere quale sarà il futuro di Antonio Conte, ormai lontanissimo dalla permanenza in nerazzurro, in casa Inter gli occhi sono puntati su Massimiliano Allegri. L’allenatore toscano è il profilo favorito nella corsa alla successione del tecnico leccese, con Marotta che sarebbe già al lavoro per accontentarlo in ottica calciomercato. In tal senso spunterebbe un primo ‘scontro‘ tra l’ad ed il probabile futuro tecnico dell’Inter: i dettagli.

Calciomercato Inter, Allegri -Marotta: rischio scontro per il big

Uno scenario quello che vede Massimiliano Allegri alla guida dell’Inter che appare sempre più probabile, con il passare dei giorni. A tal punto che in ottica mercato il tecnico livornese starebbe già ponendo dei ‘paletti’ per la rosa 2020/21. Tra questi vi è la permanenza di Brozovic, con il croato stimatissimo dall’allenatore che lo aveva già cercato con insistenza ai tempi della Juventus.

Marotta però avrebbe un piano parecchio distante dal desiderio di Allegri: Brozovic, infatti, è sul mercato. Valutato non meno di 40 milioni di euro, il centrocampista può salutare la Milano nerazzurra soprattutto per i suoi comportamenti extracalcistici poco graditi alla dirigenza del club di Zhang.

Situazione dunque in divenire. Il futuro di Brozovic il primo possibile scoglio da superare per Allegri e Marotta: il croato rimane in bilico.

