Calciomercato Inter, scambio con il Milan | Si può fare con Allegri

Con l’approdo di Massimiliano Allegri all’Inter, prende corpo l’ipotesi di un clamoroso scambio con i ‘cugini’ del Milan.

Il giorno dopo l’amara sconfitta in finale di Europa League, in casa Inter si guarda già al futuro. L’addio imminente di Antonio Conte, sembra essere il preludio all’arrivo in nerazzurro di Massimiliano Allegri, ex tecnico di Juventus e Milan.

Il tecnico livornese, per non farsi trovare impreparato, avrebbe già stilato la sua personale ‘lista della spesa’ in chiave di mercato. In accordo con la società, l’obiettivo dell’Inter e di Allegri risulta essere quello di condurre un calciomercato più rigoroso e soprattutto meno dispendioso dell’ultima stagione marchiata Conte. Per farlo, la dirigenza starebbe monitorando alcuni affari ‘low-cost’, includendo anche vari esuberi presenti in rosa.

Calciomercato Inter, spunta lo scambio con il Milan per il centrocampo di Allegri

Un pò a sorpresa, l’ultima idea di mercato in casa Inter riguarderebbe un clamoroso scambio con i ‘cugini’ e rivali del Milan. Marotta, starebbe infatti pensando ad imbastire una trattativa con i rossoneri per il fantasista brasiliano Paquetà.

Il classe ’97 del Milan non ha trovato molto spazio nell’ultima stagione a San Siro, e le sue prestazioni non esaltanti avrebbero convinto i ‘diavoli’ a cedere il fantasista mancino. Per Paquetà, l’Inter è pronta ad offrire João Mario, da tempo sulla lista delle cessioni ad Appiano Gentile. Il riscatto fissato da parte del Milan per il brasiliano ammonterebbe a 19 milioni di euro, mentre per il portoghese l’inter chiede 11 milioni di euro.

Già allenato da Pioli ai tempi dell’Inter, il portoghese ex Sporting Lisbona ritroverebbe minuti e considerazione, vista la buona parentesi avuta con il tecnico parmense. In cambio, per Allegri, Paquetà rappresenterebbe un’ottima alternativa a Cristian Eriksen, vista la forte volontà del tecnico livornese di puntare sul talento danese per il centrocampo dell’Inter.

