Calciomercato Juventus, colpo Aouar | Il piano di Paratici

La Juventus continua a sognare Houssem Aouar, talento del Lione che avrebbe da tempo ‘scelto’ i bianconeri: ecco l’ultima offerta che ha in mente Paratici

La Juventus è pronta a cambiare, tanto, in vista del prossimo anno. Il fallimento europeo e la rivoluzione in panchina, con Pirlo all’esordio proprio con la ‘Vecchia Signora’ saranno accompagnati da un mercato di spessore. In tal senso, si fanno insistenti le voci riguardanti Houssem Aouar, gioiello del Lione che sembrerebbe destinato a salutare il club di Aulas nel calciomercato estivo. Paratici è pronto a farsi avanti: ecco il piano del CFO bianconero.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, fa tutto Raiola | Scambio due per uno

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, UFFICIALE | Ecco il nuovo mister dell’U23

Come già ventilato negli scorsi giorni, Aouar avrebbe espresso il suo gradimento per il progetto bianconero. Una preferenza che potrebbe porre in discesa l‘affare tra Lione e Juventus per il talentuoso classe 1998. Secondo quanto riportato da ‘Il Corriere dello Sport’, Paratici avrebbe in mente una nuova offensiva per ottenere il 22enne dal Lione.

Per tutte le ultime notizie di giornata CLICCA QUI!

L’idea sarebbe quella di un prestito, oneroso, biennale con obbligo di riscatto nell’estate 2022. Aouar prima dell’emergenza Coronavirus veniva valutato 60-70 milioni di euro: adesso il Lione, che non giocherà la prossima Champions League, si accontenterebbe di 40-50 milioni.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, bomber ad un passo | I dettagli

Situazione in divenire: la volontà del calciatore potrebbe avere un peso determinante, per la gioia di Pirlo e Paratici.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, offerto l’ex | Operazione clamorosa!

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, decisione shock | In vendita il titolare