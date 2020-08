Calciomercato Juventus, cessione shock | Offerta dalla Premier

La Juventus potrebbe concludere un’importante operazione in uscita. Dall’Inghilterra è in arrivo una super offerta per uno dei suoi centrocampisti.

Grandi movimenti di mercato in casa Juventus. Dopo la conferma ufficiale dello staff di Andrea Pirlo, la società è impegnata sul mercato in entrata e in uscita dei bianconeri.

Per uno dei centrocampisti della Juve, potrebbe profilarsi un clamoroso trasferimento in Premier League. Dall’Inghilterra infatti, arriva una proposta ‘shock’ per il giocatore bianconero, Aron Ramsey.

Calciomercato Juventus, offerta shock del Newcastle per Ramsey

Sul fronte uscite, la Juventus è pronta a cedere uno dei suoi centrocampisti. È infatti in arrivo una maxi offerta dal Newcastle United per Aaron Ramsey, giocatore gallese dei bianconeri.

Approdato alla Juventus nella scorsa stagione, Ramsey ha disputato una buona stagione con la maglia bianconera, collezionando 35 presenze e mettendo a segno 4 reti. La necessità della società piemontese di sfoltire la rosa potrebbe però portare alle cessione di vari giocatori, tra cui appunto Ramsey.

Sul tavolo dell’entourage del gallese, nelle ultime ore sarebbe arrivata un’offerta shock dal Newcastle, squadra della Premier League. I Magpies, avrebbero offerto uno stipendio da 400 mila sterline a settimana all’ex Arsenal. Cifra che renderebbe Ramsey il giocatore più pagato in rosa, ben quattro volte oltre lo stipendio più alto tra gli inglesi, quello di Jonjo Shelvey.

Di fronte a tale offerta, Ramsey sembra vacillare, e la Juventus non si opporrebbe certo alla sua partenza.

