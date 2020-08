Calciomercato Juventus, colpo Dzeko | Cash e scambio con la Roma

Juventus e Roma potrebbe chiudere l’affare Dzeko attraverso uno scambio che accontenterebbe i giallorossi: ecco l’ultima offerta per il bomber bosniaco

La nuova Juventus targata Andrea Pirlo prende forma con il passare dei giorni. Il club bianconero prosegue la caccia ad un bomber di spessore che possa rimpiazzare il partente Higuain ed affiancare Ronaldo nella prossima stagione. In tal senso, il nome caldo rimane sempre quello di Edin Dzeko che potrebbe salutare la Roma in estate. La ‘Vecchia Signora’ ha pronta un’offerta che potrebbe finalmente superare le resistenze del club di Friedkin: ecco tutti i dettagli.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Roma, avanza un craque argentino per il dopo Dzeko

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, fa tutto Raiola | Scambio due per uno

Calciomercato Juventus, affare Dzeko: nuova offerta

In scadenza nel 2022 con la Roma, Edin Dzeko rimane l’obiettivo numero uno per l’attacco della Juventus. Il bosniaco è il preferito di Pirlo che ha intenzione di affidargli le chiavi dell’attacco bianconero per il prossimo anno. Il 34enne vorrebbe restare nella Capitale ma la nuova proprietà starebbe pensando ad alleggerire il monte ingaggi, con Dzeko che dunque potrebbe dire addio ai giallorossi.

Per tutte le ultime notizie di giornata CLICCA QUI!

Paratici è pronto a mettere sul piatto il cartellino di Mattia De Sciglio, valutato 10 milioni di euro, più un conguaglio cash. Una cifra complessiva vicina ai 20 milioni richiesti dal club capitolino, con la dirigenza romanista che starebbe propendendo per il sì.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, UFFICIALE | Ecco il nuovo mister dell’U23

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, bomber ad un passo | I dettagli

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, offerto l’ex | Operazione clamorosa!