Calciomercato Juventus, bomber a zero | Ecco come può arrivare!

Clamorosa ipotesi di mercato per la Juventus. Il grande obiettivo in attacco, potrebbe arrivare a parametro zero. Ecco come.

Nuova svolta per il mercato della Juventus. Uno dei grandi obiettivi dei bianconeri, Arkadiusz Milik, si è offerto prepotentemente alla ‘Vecchia Signora’. Per vestirsi di bianconero, il nazionale polacco avrebbe preso una clamorosa decisione.

Nelle ultime ore, si registra infatti il rifiuto di Milik alla proposta della Roma, con il nuovo proprietario Dan Friedkin grande estimatore del polacco, pronto a offrire un ricco contratto al bomber del Napoli. Lo stesso Milik, avrebbe declinato l’offerta giallorossa per mettere ulteriore pressione al suo presidente, Aurelio De Laurentiis, che continua ad ostacolare la sua cessione alla Juventus.

Calciomercato Juventus, Milik pronto a fermarsi un anno pur di andare in bianconero

Per il centravanti, i partenopei continuano a chiedere non meno di 40 milioni di euro, cifra ritenuta eccessiva dalla Juventus. Bianconeri in cambio, puntano ad inserire delle contropartite tecniche per abbassare le pretese dei napoletani.

Pur di andare alla Juve, Arkadiusz Milk avrebbe preso una clamorosa decisione. Il centravanti polacco infatti, sarebbe pronto a fermarsi per una stagione, finendo fuori rosa con il Napoli, per liberarsi a parametro zero nella prossima stagione. Il suo contratto scade infatti nell’estate del 2021.

Si attendo importanti sviluppi nelle prossime ore, ma la Juventus potrebbe mettere le mani su Milik a parametro zero.

