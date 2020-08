Calciomercato Milan, ritorno vicino | Sì al prestito

Si lavora duramente in casa Milan per rendere la rosa competitiva per la prossima stagione: ritorno dell’ex ad un passo, si discute sul prestito

Dopo la conferma sulla panchina di Stefano Pioli, ora il Milan lavora sul mercato per assicurare al tecnico una rosa che possa lottare per i piani alti della classifica di Serie A. Un rinforzo potrebbe essere un ex, pronto a tornare in rossonero. Il club apre alla cessione del centrocampista in prestito.

Calciomercato Milan, ritorno Bakayoko: il Chelsea apre alla cessione in prestito

Rinforzi in vista per Stefano Pioli, con l’apertura della finestra di mercato che si avvicina. Servirebbe almeno un rinforzo a reparto ed il primo sembrerebbe poter essere a centrocampo. Infatti, il Milan da tempo sono tornati a pensare al centrocampista del Chelsea, Timoue Bakayoko. Il francese già nel 2018 ha vestito la maglia rossonera, arrivando sempre in prestito dai ‘blues’. Ora i rossoneri tornano ad inserirlo nel mirino per rinforzare la zona centrale del campo in vista della prossima stagione.

Secondo quanto riportato da ‘Sky Sport’, il club londinese avrebbe aperto al trasferimento in prestito del calciatore. La formula sarebbe quella del prestito con diritto di riscatto fissato intorno ai 30 milioni di euro. Un passo in avanti importante per il Milan per riportare il centrocampista in rossonero dopo due anni. Un rinforzo per il tecnico milanista che potrebbe risultare davvero importante nel corso della stagione, calcolando anche il fitto calendario in cui ci sarà anche l’Europa League.

