Fiorentina, due calciatori positivi al coronavirus | Comunicato UFFICIALE

La Fiorentina ha comunicato la positività al coronavirus di due calciatori: si tratta di Erick Pulgar e di Simone Ghidotti.

Si aggiungono anche due calciatori della Fiorentina ai positivi al coronavirus. I club italiani stanno effettuando i test visto il rientro e l’inizio della stagione. Oggi è risultato positivo anche Sinisa Mihajlovic, asintomatico e in isolamento, mentre ci sono da registrare anche altri due casi nella viola: si tratta di Erick Pulgar e del giovane Simone Ghidotti. Entrambi sono risultati asintomatici, come comunicato dal club: “ACF Fiorentina comunica che i calciatori Erick Pulgar e Simone Ghidotti sono risultati positivi al Covid-19 a seguito dei test preliminari effettuati nel pomeriggio di ieri. Entrambi asintomatici sono stati posti in isolamento come da protocollo, sotto controllo dello staff medico. Il gruppo squadra prosegue le attività come da programma. Nei prossimi giorni seguiranno aggiornamenti”.

