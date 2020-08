Calciomercato Inter, shock Conte | Vuole l’addio di due dirigenti

Il calciomercato estivo dell’Inter passa dal futuro di Antonio Conte: il tecnico nerazzurro detta le condizioni per restare a Milano, spunta uno scenario clamoroso

Il futuro della guida tecnica dell’Inter è ancora tutto da scrivere. Il rapporto tra Antonio Conte e l’Inter, è ormai chiaro, si è incrinato nelle ultime settimane con l’allenatore pugliese sempre più vicino a salutare i nerazzurri. Un addio che al momento resta probabile ma non scontato, con Conte che per restare alla guida della squadra meneghina sarebbe pronto a chiedere l’addio di due figure di spicco in casa Inter. Tutti i dettagli.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Inter, ‘scontro’ Allegri-Marotta | Big in bilico

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Inter, ‘regalo’ ad Allegri | Cash e scambio, Juventus ko

Calciomercato, Conte categorico: la condizione per restare

Secondo quanto riportato da ‘Tuttosport‘, Conte sarebbe contrario a rimanere a Milano in caso di permanenza di Beppe Marotta e Piero Ausilio. L’ad ed il ds dell’Inter, dunque, sono figure ‘scomode’ per Conte che resterebbe in caso di addio dei due dirigenti.

Per tutte le ultime di giornata CLICCA QUI!

Una posizione forte quella che l’allenatore leccese starebbe assumendo nei confronti del club di Zhang con il quale parlerà faccia a faccia nella giornata di domani. Un confronto che dovrebbe portare ad una svolta per la panchina della squadra nerazzurra.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato, Koeman lo fa fuori | Juventus e Inter in agguato

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, scambio in Spagna | Può arrivare l’ex Inter!

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Inter, Allegri porta con sè il fedelissimo