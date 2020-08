Calciomercato Inter, svolta per Coutinho | La decisione di Koeman

Dopo la Champions League vinta con il Bayern Monaco, potrebbe esserci stata una svolta per il futuro di Coutinho: ecco dove giocherà.

Fra i protagonisti della straordinaria cavalcata del Bayern Monaco in Champions League, culminata con la finale vinta contro il PSG, c’è anche Philippe Coutinho. Il trequartista brasiliano, attualmente, si trova in prestito ai bavaresi: il cartellino, infatti, rimane di proprietà del Barcellona. Nonostante la buona stagione, il Bayern non sembra intenzionato a riscattare Coutinho a causa del costo troppo elevato chiesto dai catalani. Sul numero ’10’ ci sarebbe anche l’Inter, che mantiene uno sguardo interessato nei suoi confronti. Intanto dalla Spagna arriva un importane novità: ecco dove potrebbe giocare.

Calciomercato Inter, sfuma Coutinho | Può restare al Barcellona

Il sogno dell’Inter di riportare a Milano un talento come Philippe Coutinho potrebbe essere sfumato definitivamente. Secondo quanto rivelato da ‘Todo Fichajes’, Koeman starebbe pensando di riportare il brasiliano a Barcellona. Il prossimo acquisto dei catalani, quindi, potrebbe essere il recupero di Coutinho. Il numero ’10’ del Bayern sembra aver ritrovato lo smalto di Liverpool e, anche nel Barcellona che verrà, potrà essere molto utile.

La scelta del tecnico olandese, quindi, chiuderebbe la porta alle speranze dell’Inter, Furono i nerazzurri, infatti, a portare Coutinho in Europa dal Vasco da Gama e ad introdurlo nel grande calcio. A Milano il brasiliano non ha lasciato il segno, per poi esplodere qualche anno più tardi in Premier League con il Liverpool. L’Inter aveva pensato a Coutinho, notando la situazione di stallo fra Bayern e Barcellona, ma Koeman potrebbe aver bloccato tutto.

Il futuro di Coutinho sarà il ritorno al Barcellona, come volontà di Koeman: niente Inter, quindi, per il brasiliano.

