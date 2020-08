Calciomercato Juventus, grana in uscita | Vuole restare!

Il calciomercato bianconero in uscita può complicarsi: il big non rientra nei piani di Pirlo e ‘rischia’ di rimanere alla Juventus. I dettagli

Il futuro della Juventus passa da scelte importanti che, in ottica calciomercato, potrebbero portare a numerosi cambiamenti. Tutto dipenderà dalla volontà di Pirlo che sta già disegnando la squadra bianconera a sua immagine e somiglianza. Il tecnico della ‘Vecchia Signora’ ha già iniziato a fare le sue scelte, con un big ormai messo alla porta e che non rientra nei progetti futuri della Juventus. Situazione complessa: Sami Khedira complica i piani di Paratici.

Calciomercato Juventus, nodo Khedira: i dettagli

Un addio ventilato ormai da tempo e che dovrebbe concretizzarsi durante l’estate. Non sarà semplice però, per la Juventus, separarsi da Khedira. Il club campione d’Italia ha intenzione di risolvere il contratto dell’ex Real Madrid che, tuttavia, vorrebbe ben 6 milioni di euro per salutare con un anno di anticipo la squadra bianconera.

A riportare la volontà del nazionale tedesco è la ‘Bild’ che sottolinea come Khedira non sia ancora stato contattato dalla dirigenza juventina per parlare di risoluzione. Situazione in divenire, con il classe 1987 in campo solo 18 volte in stagione (978′).

Paratici al lavoro per sfoltire la rosa di Pirlo, con Khedira che a 33 anni potrebbe dire addio alla Juventus.

