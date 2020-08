Calciomercato Juventus, colpo in attacco | Scambio possibile!

La Juventus può tornare con forza su uno dei nomi più caldi per l’attacco: un bianconero ci ripensa, via allo scambio

Un momento di ripartenza totale quello vissuto dalla Juventus che, con Pirlo all’esordio in panchina, chiude definitivamente l’era Sarri. Il focus per la dirigenza della ‘Vecchia Signora’ rimane il calciomercato estivo con la caccia ad un bomber di peso per la stagione 2020/21. Può quindi riaprirsi un ‘vecchio’ affare per Paratici che è pronto ad apparecchiare lo scambio.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, Koeman lo ha avvisato | Suarez lascia Barcellona

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, addio Ramsey | Scambio con l’ex Serie A

Calciomercato Juventus, si riapre la pista Milik: i dettagli

Un nome mai scomparso dai radar bianconeri nonostante il cambio alla guida tecnica. Così come Sarri, anche Pirlo stima Arek Milik ed è pronto ad insistere per portarlo a Torino. Secondo quanto raccontato da ‘Calciomercato.it’, il nome del polacco torna a prendere quota in un maxi scambio con Bernardeschi.

Per tutte le ultime notizie di giornata CLICCA QUI!

L’ex esterno della Fiorentina rimane in uscita vista anche la stagione deludente con la maglia della Juventus e starebbe, in tal senso, iniziando a rivalutare l’opzione Napoli. Spinto dal suo agente Mino Raiola, Bernardeschi sembrerebbe pronto ad ascoltare la proposta di De Laurentiis riaprendo di fatto l’affare Milik.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, grana in uscita | Vuole restare!

Dzeko resta in pole per raccogliere l’eredità ma in casa Juventus il nome di Milk è tutt’altro che tramontato: la palla passa a Raiola e Bernardeschi.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, colpo Aouar | Il piano di Paratici

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Inter, ‘regalo’ ad Allegri | Cash e scambio, Juventus ko