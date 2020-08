Calciomercato Juventus, addio Ramsey | Scambio con l’ex Serie A

Il futuro di Aaron Ramsey sembrerebbe ormai lontato dalla Juventus: i bianconeri pensano ad uno scambio in Premier League per l’ex della Serie A

Il calciomercato della Juventus dovrà inevitabilmente comprendere anche qualche cessione. Uno dei probabili partenti è senza dubbio Aaron Ramsey, che nella sua prima stagione in Italia ha deluso. Così i bianconeri riflettono su un possibile scambio con una squadra di Premier League per riportare in Italia una vecchia conoscenza della Serie A.

Calciomercato Juventus, Ramsey in uscita: idea scambio con Felipe Anderson

Con l’arrivo del nuovo allenatore sulla panchina della Juventus, Andrea Pirlo, le gerarchie bianconere potrebbero cambiare. A rimanere invariata invece sembrerebbe essere la posizione di Aaron Ramsey. Il centrocampista gallese arrivato la scorsa estate, nel suo primo anno in Italia ha collezionato solamente 13 presenze da titolare tra campionato e Champions League, deludendo le attese di staff e tifosi. Così ora il calciatore sembrerebbe uno dei maggiori indiziati a lasciare Torino.

A corteggiare il centrocampista ex Arsenal ci sarebbero molte squadre di Premier League, in particolare il West Ham. Così il club bianconero starebbe riflettendo su un possibile scambio con la squadra londinese. Ad interessare alla Juventus tra le fila degli ‘hammers’ ci sarebbe Felipe Anderson, ex calciatore della Lazio che potrebbe andare a sostituire il partente Douglas Costa e risultare utile ad Andrea Pirlo. Lo scambio potrebbe avvenire alla pari vista la valutazione di entrambi intorno ai 32 milioni di euro, che vorrebbe dire per la Juventus un’importante plusvalenza, visto che il gallese la scorsa estate arrivò a parametro zero.

