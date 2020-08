Calciomercato, non solo Cavani | Doppio colpo: assist dal Milan!

Un doppio rinforzo da sogno per rinforzare l’attacco. Non solo Edinson Cavani, il Milan serve l’assist per il maxi affare nel calciomercato estivo

L’avventura di Edinson Cavani al Psg è finita ormai da settimane e l’ex attaccante del Napoli è in cerca dell’ultima importante sfida della carriera. L’uruguagio, a 33 anni, è conteso da diversi club. In tal senso, le prossime scelte del Milan nel calciomercato estivo potrebbero favorire l’approdo del ‘Matador’ in un top club. Ma non solo: i rossoneri possono servire un clamoroso assist di mercato per un altro big. I dettagli

Calciomercato, doppio colpo da sogno ‘grazie’ al Milan

In casa Milan continua a tenere banco il futuro di Zlatan Ibrahimovic, il cui rinnovo tarda ad arrivare. Ecco perchè Maldini e Massara si stanno già guardando intorno a caccia di un sostituto di spessore. In tal senso, le mosse del ‘Diavolo’, potrebbero favorire il doppio colpo dell’Atletico Madrid. Simeone infatti, stando a quanto riportato da ‘El Gol Digital‘, vorrebbe rivoluzione il reparto avanzato. Nel mirino Cavani che, chiusa negativamente la trattativa con il Benfica, torna in pole per i ‘Colchoneros’.

Ma non solo, con Morata accostato alla Juventus per un clamoroso ritorno a Torino e Diego Costa che potrebbe rappresentare il post Ibrahimovic, Simeone avrebbe in mente un altro super colpo: Luis Suarez. Scaricato ufficialmente dal neo tecnico blaugrana Koeman, Suarez lascerà Barcellona e potrebbe ricreare con Cavani a Madrid l’attacco dell’Uruguay.

Il Milan, dunque, può rappresentare l’ago della bilancia per il mercato offensivo dell’Atletico Madrid. Diego Costa in rossonero e Morata a Torino possono dare il via ad un clamoroso doppio affare per gli spagnoli.

