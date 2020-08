Calciomercato Inter, idea a centrocampo | Allegri porta il fedelissimo!

Il mercato dell’Inter dipenderà da come si risolverà la questione Conte: in caso di arrivo di Allegri, potrebbe arrivare in nerazzurro un suo fedelissimo.

Tutto il mercato dell’Inter al momento è congelato, in attesa del vis a vis fra Antonio Conte e Zhang. L’incontro fra il presidente nerazzurro ed il tecnico salentino è in programma nella giornata di oggi, che rischia di essere uno spartiacque cruciale nella storia futura della ‘Beneamata’. In caso di addio a Conte, l’Inter avrebbe già pre-allertato Massimiliano Allegri. Il tecnico toscano sarebbe carico e avrebbe voglia di tornare ad allenare: anche il mercato nerazzurro potrebbe subire dei cambiamenti.

Calciomercato Inter, idea a centrocampo | Allegri porta Khedira!

Il futuro dell’Inter potrebbe avere il volto di Massimiliano Allegri. Rispetto ad Antonio Conte, il tecnico toscano è maggiormente sensibile ai rapporti con la società ed un politico più fine. Due caratteristiche che mancano all’attuale allenatore nerazzurro e che potrebbero costargli la panchina. Allegri, poi, abbasserebbe le pretese anche sul mercato: a centrocampo potrebbe tornare di moda un profilo come Sami Khedira. Il tedesco si è espresso su altissimi livelli nel suo trascorso insieme al toscano e potrebbe essere un’ottima soluzione low cost.

La scelta di Allegri, in ogni caso, non sarebbe un ridimensionamento in negativo, anzi. L’ex allenatore della Juventus è in grado di gestire in maniera più pacata un top club, centrando gli obiettivi preposti dalla società. Il centrocampo dell’Inter è composto da diversi giocatori giovani e di prospettiva come Barella e Sensi: l’esperienza di Khedira potrebbe aiutare i nerazzurri nel processo di crescita. Il tedesco dovrebbe svincolarsi dalla Juventus e potrebbe arrivare a parametro zero.

