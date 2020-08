Calciomercato Juventus, sfuma il difensore | Va in Francia

Uno degli obiettivi principali per la fascia della Juventus, rischia di sfumare definitivamente. Dalla Francia, confermano l’accordo con la ‘big’.

Dopo la prima conferenza stampa da allenatore della prima squadra, è iniziata ufficialmente l’era di Andrea Pirlo sulla panchina della Juventus.

Tra i temi toccati dal tecnico bresciano, sotto l’aspetto tattico, anche la possibilità per la squadra di giocare con una difesa a tre per consentire maggiore spinta agli esterni. Proprio uno degli obiettivi della Juve per le fasce, potrebbe però sfumare definitivamente.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Inter, Messi attende | Occhio alla Premier League

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, futuro Higuain | L’annuncio di Pirlo!

Calciomercato Juventus, sfuma Bellerin per la fascia. Il giocatore è vicino al PSG

Uno dei profili migliori individuati da Pirlo per la fascia bianconera, potrebbe sfumare in queste ore. Sondato per sostituire il partente De Sciglio, l’esterno dell’Arsenal Hector Bellerin è vicinissimo al Paris Saint Germain.

A confermare il trasferimento dalla Francia, l’emittente RMC Sport, secondo cui Bellerin è vicino a diventare un nuovo giocatore del PSG, fresca finalista di Champions League.

Giocatore gradito a Pirlo, il classe ’95 spagnolo è in grado di ricoprire diversi ruoli in campo. Ottimo sia per la difesa a tre che per la classica retroguardia a quattro, Bellerin rischia però di sfumare in maniera definitiva per la Juventus.

POTREBBE INTERESSARE ANCHE >>> Calciomercato Juventus, scatto decisivo | Il bomber si avvicina!