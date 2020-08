Calciomercato Milan, nuova idea per la fascia | Affare con la Juventus

Nuova idea per la fascia del Milan. Se salta il grande obiettivo, è pronto l’affondo per l’esterno della Juventus.

Chiusa una porta, si può aprire un portone. Il detto in questione, potrebbe riguardare la fascia del Milan, con i rossoneri pronti a cambiare obiettivo in caso di ‘fumata nera’ per quella che era la prima richiesta di mister Pioli.

Secondo il ‘Corriere della Sera’ infatti, il grande desiderio per la fascia rossonera, Serge Aurier, potrebbe sfumare definitivamente. L’esterno del Tottenham, nel mirino del Milan dallo scorso mercato, sarebbe vicinissimo al Bayer Leverkusen, con i tedeschi pronti a superare l’offerta dei milanesi per l’ivoriano.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Roma, sogno in attacco | Tentativo nel 2021

Calciomercato Milan, sfumato Aurier si pensa a Danilo della Juventus

La dirigenza rossonera, in caso di ‘addio’ all’obiettivo Aurier, è pronta a virare su un’altra allettante operazione di mercato.

Il nome nuovo per la fascia rossonera potrebbe essere quello di Danilo, terzino brasiliano della Juventus. L’ex esterno di Real Madrid e Manchester City, è reduce da una prima stagione altalenante con la maglia bianconera. Con l’arrivo di Pirlo in panchina, lo spazio per il nazionale verdeoro potrebbe ridursi ulteriormente.

Il Milan, forte degli ottimi rapporti con la dirigenza dei Campioni d’Italia, potrebbe tentare l’affondo per Danilo, sulla base di un prestito con diritto di riscatto. L’operazione complessiva si aggirerebbe sui 18 milioni di euro, cifra che potrebbe accontentare la Juventus.

POTREBBE INTERESSARE ANCHE >>> Calciomercato Milan, Thiago Silva ha deciso | Annuncio nelle prossime ore!