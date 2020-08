Calciomercato Juventus, si sblocca l’attaccante | Assist dell’ex

Dopo l’addio annunciato di Higuain, la Juventus tenta l’affondo per l’obiettivo in attacco. Ad aiutare i bianconeri, un’altra operazione di mercato che vede coinvolto un grande ex.

Dopo la conferma di Andrea Pirlo sull’addio di Higuain, la Juventus stringe i tempi per il centravanti da mettere a disposizione del tecnico bresciano.

Nelle ultime ore, ci sarebbe stata un’accelerata importante dei bianconeri per Edin Dzeko. L’attaccante della Roma, è il profilo richiesto da Pirlo per l’attacco dei Campioni d’Italia. Nonostante l’età non più rosea, la società capitolina non appare intenzionata ad abbassare le pretese per il bomber bosniaco.

Calciomercato Juventus, l’ex Mandzukic vicino alla Roma. Si sblocca così l’affare Dzeko

Ad aiutare la Juventus nella trattativa per Dzeko, potrebbe esserci un’altra importante e parallela operazione di mercato.

Secondo ‘Tuttosport’, la Roma è vicino a chiudere l’acquisto di Mario Mandzukic. Il centravanti ex Juve, nell’ultima stagione ha vestito la maglia dell’Al Duhail, squadra qatariota. Dopo 5 stagioni alla Juventus, il guerriero è pronto al ritorno in Italia. Per la Roma, Mandzukic sarebbe pronto a ridursi lo stipendio.

L’ex Bayern Monaco guadagnerebbe 4 milioni di euro, cifra lontana dai 7 milioni percepiti da Dzeko alla Roma. Fattore che permetterebbe alla stessa Roma di abbassare le richieste per Dzeko, e sbloccare la trattativa per il suo approdo alla Juventus.

