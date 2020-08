Calciomercato Juventus, addio Higuain | Chiesto risarcimento

L’attaccante della Juventus, Gonzalo Higuain, lascerà i bianconeri nella finestra di mercato che si aprirà a breve: l’argentino chiede la buon uscita

Dopo l’annuncio arrivato anche da parte del nuovo allenatore, Andrea Pirlo, è ormai ufficiale che Gonzalo Higuain lascerà la Juventus. L’argentino però sembrerebbe non voler lasciare facilmente il club. Arriva la richiesta di una buon uscita per partire.

Calciomercato Juventus, Higuain via: ma chiede 7,5 milioni di buon uscita

La Juventus si prepara a dire addio al proprio bomber, Gonzalo Higuain. Il neo allenatore Andrea Pirlo ha confermato di aver parlato con l’attaccante e di avergli comunicato che è arrivato il momento che le strade si dividano. L’argentino però sembrerebbe non aver accolto benissimo il messaggio e infatti non sarebbe disposto a lasciare i bianconeri in maniera proprio semplice.

Infatti, secondo quanto riportato dal sito spagnolo ‘Fichajes’, Higuain avrebbe chiesto una somma di 7,5 milioni di euro come buon uscita per lasciare i bianconeri. Una richiesta sicuramente inaspettata e sulla quale la Juventus dovrà riflettere. Naturalmente molto dipenderà da quale tipo di offerta arriverà ai bianconeri e la somma che comprenderà.

