Calciomercato Milan, altro ritorno | Contatti in Premier League!

Il Milan guarda al calciomercato estivo e, dopo il probabile ritorno di Bakayoko, è pronto a mettere a riportare a Milanello un altro ex rossonero: i dettagli

Non solo il nodo Ibrahimovic che, nelle ultime ore, sembra essere ormai stato sciolto. Lo svedese vola verso il rinnovo con il Milan che, nel frattempo, guarda ad altri colpi in entrata. Con Bakayoko sempre più vicino a vestire, ancora, il rossonero ecco che Maldini e Massara sarebbero in contatto con il club inglese per un altro ritorno in quel di Milanello durante il calciomercato estivo. Tutti i dettagli.

Calciomercato Milan, Reina alla Lazio: ecco il sostituto

Secondo quanto riportato su Twitter dal giornalista ed esperto di mercato Nicolò Schira, il Milan starebbe accelerando per il ritorno di Asmir Begovic. L’estremo difensore bosniaco, ritornato al Bournemouth dopo il prestito in rossonero, sarebbe vicino a trasferirsi a titolo definitivo alla corte di Pioli.

Begovic, con Reina finito alla Lazio, rappresenterebbe il perfetto vice Donnarumma per il prossimo anno. Il 33enne arrivato lo scorso gennaio a Milanello è in scadenza l’anno prossimo con il Bournemouth e ha difeso solo due volte la porta del ‘Diavolo’.

Begovic dunque è destinato al ritorno a Milanello: il numero 12 del ‘Diavolo’, il prossimo anno, dovrebbe essere lui.

