Calciomercato, Pique svela il futuro di Messi | La confidenza a Ramos

Il futuro di Lionel Messi è sempre più in bilico. L’attaccante argentino potrebbe lasciare subito Barcellona: Piquè svela tutto a Sergio Ramos

Una notizia bomba che ha sconvolto il mondo del calcio e non solo: Lionel Messi potrebbe lasciare fin da subito il Barcellona. Prelevato fin da piccolissimo dall’Argentina, la “Pulce” è diventato grande con la maglia blaugrana conquistando numerosi successi. Ora il suo addio ha fatto scatenare i tifosi catalani, pronti anche alla rivolta contro il presidente Bartomeu.

Calciomercato, addio Messi: Pique conosce il suo futuro

Come svelato dal portale spagnolo “diariogol” lo stesso difensore blaugrana, Gerard Piqué, ha rivelato il futuro del suo compagno di squadra al capitano del Real Madrid, Sergio Ramos. Il centrale del Barcellona ha svelato così che il campione argentino sarebbe molto vicino al trasferimento al Manchester City con numerosi contatti avuti con Pep Guardiola.

Già nella giornata di ieri lo stesso giornalista Xavi Campos aveva dichiarato ai microfoni di TV3 come Messi abbia chiamato Pep Guardiola per capire o meno i margini di un suo possibile trasferimento in Premier League.

Una notizia davvero avvincente che riguarda da vicino il futuro di Lionel Messi. Beffata l’Inter, da sempre sulle sue tracce.

