Calciomercato Roma, sfuma Ausilio | Obiettivo Paratici e Sarri

La Roma starebbe pensando di ingaggiare un nuovo direttore sportivo e un nuovo allenatore. Il comunicato dell’Inter, riguardo la permanenza della triade Conte-Marotta-Ausilio, potrebbe convincere il club giallorosso a tornare su una ‘vecchia soluzione’.

Ieri c’è stato l’incontro tra l’Inter e Antonio Conte. Il tecnico è stato confermato sulla panchina nerazzurra, nonostante le varie divergenze degli ultimi mesi. Saldi nei loro rispettivi ruoli anche Marotta e Piero Ausilio. Niente rivoluzione, dunque, all’interno del club di Suning. Sul direttore sportivo, in particolare, era concreto l’interessamento della Roma, che ora virerà su altre soluzioni, come per esempio Fabio Paratici, attualmente alla Juventus.

Roma, si torna su Paratici con Sarri in panchina

Il futuro di Paulo Fonseca è in bilico, soprattutto dopo la brutta eliminazione in Europa League contro il Siviglia, poi vincitore della competizione. E con Piero Ausilio che resterà sicuramente all’Inter, nella nuova Roma cercano altre soluzioni. Potrebbe dunque essere fatto un tentativo forte per Fabio Paratici nel ruolo di direttore sportivo. Il quale porterebbe Maurizio Sarri, desideroso di iniziare subito una nuova avventura dopo l’esonero dalla Juventus, in una società con pretese diverse rispetto a quella bianconera.

