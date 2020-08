Calciomercato Inter, big in uscita | Contatti con Leonardo

Uno dei titolari inamovibili di Conte potrebbe lasciare l’Inter: dalla Francia rivelano come l’entourage del giocatore abbia avuto dei contatti con Leonardo.

Il mercato dell’Inter si è definitivamente sbloccato dopo l’incontro fra Antonio Conte e la dirigenza nerazzurra. La conferma del tecnico salentino anche per la prossima stagione avrà un impatto immediato anche sulle strategie di mercato del club meneghino. Uno dei big nerazzurri non ha mai legato con Conte e ora starebbe pensando all’addio. Dalla Francia arrivano conferme: l’entourage del giocatore avrebbe avuto dei contatti con Leonardo. Lo spettro del PSG incombe sulla rosa dell’Inter.

Calciomercato Inter, Brozovic verso l’addio | Contatti col PSG!

Il destino di Marcelo Brozovic potrebbe essere cambiato con la conferma di Antonio Conte sulla panchina dell’Inter. Il rapporto fra il centrocampista croato ed il tecnico salentino non è mai decollato e, adesso, potrebbe portare ad una separazione. Secondo quanto riportato da ‘Le 10 Sport’, Leonardo avrebbe già avviato i contatti con l’entourage di Brozovic per riuscire a portarlo a Parigi. Oltre all’interessamento del Bayern Monaco, quindi, ci sarebbe anche un inserimento del PSG. ‘Epic Brozo’ continua a valutare l’addio.

Sono giornate concitate per Marcelo Brozovic, che con la conferma di Conte si sente più lontano da Milano. Negli ultimi giorni sembra essere nata l’idea di uno scambio con il Siviglia, che porterebbe agli ordini del tecnico salentino Luuk de Jong. La destinazione parigina, però, sembra essere più gradita dal croato. I vice-campioni d’Europa hanno grandi ambizioni anche per la prossima stagione e potrebbero puntare su Brozovic per alzare di nuovo l’asticella a centrocampo.

Primi contatti fra Brozovic e il PSG: l’entourage del centrocampista e Leonardo starebbero dialogando di un suo possibile addio all’Inter.

