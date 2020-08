Calciomercato Inter, colpo in difesa | Torna da Conte

Calciomercato Inter, nuova ipotesi per la difesa: dalla Premier League spunta un’occasione d’oro, ma attenzione alla possibile concorrenza della Roma. E’ un vecchio pallino di Conte

Messi da parte tutti i malumori, Zhang e Conte sono pronti a disegnare l’Inter della prossima stagione. Tanti i nomi che ballano sul tavolo, ma è tra difesa e centrocampo che il tecnico nerazzurro vorrebbe migliorare la rosa, affidandosi ad elementi di maggiore qualità e livello. Soprattutto nel reparto arretrato, dove la permanenza di alcuni elementi (Godin su tutti) appare meno scontata del previsto. Occhi puntati sulla Premier League, allora, precisamente in casa Chelsea: Conte conosce bene la rosa di Frank Lampard e con l’arrivo di Thiago Silva, potrebbe approfittarne per strappare qualche esubero di lusso ai blues. Uno su tutti: Andreas Christensen.

Inter, ipotesi Christensen per la difesa: Conte ci prova, ma occhio alla Roma

Attenzione, dunque, all’occasione d’oro che potrebbe spuntare dalla Premier League. Con l’arrivo di Thiago Silva al Chelsea, il giovane centrale danese sembra relegato sempre più in basso nelle gerarchie di Lampard. Ragion per cui, Conte potrebbe sondare la volontà di Christensen e spingerlo ad unirsi ai nerazzurri. D’altronde, fu proprio Conte a lanciarlo nei blues nel 2017 e un elemento con le sue caratteristiche potrebbe far comodo al reparto difensivo dell’Inter. Resta da capire con quale formula Marotta e Conte proveranno a far vacillare il Chelsea, che non vorrebbe comunque svendere un giocatore giovane e già esperto come Christensen. Un prestito con diritto di riscatto potrebbe essere la soluzione più comoda all’Inter, ma il Chelsea chiederebbe ancora del tempo per comprendere il da farsi. Intanto, anche la Roma (orfana di Smalling) starebbe guardando con interesse al danese.

Dipenderà tutto dal parere di Frank Lampard, insomma: se Christensen continuerà a far parte dei suoi piani, allora per Conte sarà davvero difficile portarlo all’Inter. L’arrivo di Thiago Silva e la crescita di Tomori, però, sono due indizi importanti. E la volontà del calciatore sarebbe quella di tornare di nuovo titolare, in un club di prima fascia come i nerazzurri.

