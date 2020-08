Calciomercato Inter, doppio colpo in arrivo | Conte esulta!

L’Inter è pronta a sprintare nel calciomercato estivo, con due colpi vicini a vestire la maglia nerazzurra: doppio affare in chiusura per la gioia di Conte

Non c’è solo Leo Messi nella lista dei desideri di Beppe Marotta ed Antonio Conte. L’Inter è infatti decisa a chiudere un doppio affare che accontenterebbe le richieste del tecnico pugliese, andando a colmare le lacune della rosa nerazzurra durante il calciomercato estivo. Ecco chi è pronto a sbarcare a Milano, alla corte di Conte.

Calciomercato Inter, due rinforzi per Conte: i dettagli

Una doppia accelerata dopo la conferma di Conte in panchina. L’Inter torna alla carica per Arturo Vidal, ormai considerato sacrificabile in casa Barcellona. Il cileno non rientra nei piani del neo tecnico blaugrana Ronald Koeman e saluterà la Catalogna nelle prossime settimane.

Il tanto bramato rinforzo in mediana, dunque, sarà rappresentato dal pupillo dell’allenatore leccese. In seconda battuta Marotta sarebbe ormai ad un passo da Emerson Palmieri che il Chelsea cederà per fare cassa.

