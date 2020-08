Calciomercato, occasione Juventus e Inter | Top player dalla Liga!

Juventus ed Inter restano alla finestra per una delle più ghiotte occasioni di calciomercato estivo: chance dalla Liga, i dettagli

Le strade di Juventus ed Inter, in vista delle prossime operazioni di calciomercato, potrebbero tornare ad intrecciarsi. Paratici e Marotta sarebbero alla finestra per un’importante chance dalla Spagna, con il top club deciso a salutare il suo big pur di fare cassa. Ecco che in parte i nerazzurri ma soprattutto i bianconeri sono pronti all’assalto del top player, sul quale vi è da registrare una folta concorrenza.

Calciomercato Juventus e Inter, un big via da Madrid: i dettagli

Secondo quanto riportato da ‘Todofichajes.com’, l’Atletico Madrid si vedrebbe costretta a cedere un suo big per fare cassa e sistemare il bilancio, dopo mesi economicamente difficili. Occhi in difesa, con il nome di Kieran Trippier che fa gola a diverse società in Europa. Il laterale inglese, arrivato un anno fa dal Tottenham per 22 milioni di euro, a causa di un infortunio non ha potuto giocare con continuità.

Trippier piace in Premier League, con Everton, Aston Villa, West Ham e proprio gli ‘Spurs’ alla finestra. Una pista che potrebbe accendersi potrebbe portare Trippier in Italia, sponda Juventus, vista la continua ricerca di un terzino destro da parte della dirigenza bianconera. Con l’acquisto di Hakimi, invece, l’Inter si sta decisamente defilando e avrebbe abbandonato la pista.

Danilo ha deluso le aspettative, Trippier potrebbe essere il suo sostituto. Situazione in divenire: Kieran Trippier pure dire addio alla squadra di Simeone.

