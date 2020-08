Calciomercato, McKennie porta un altro colpo: “E’ fatta alla Juventus”

Quasi fatta per l’acquisto di McKennie da parte della Juventus. Un arrivo che potrebbe sbloccare quello di un altro grande centrocampista.

La Juventus ha quasi formalizzato l’acquisto di Weston McKennie. Il centrocampista, in arrivo dallo Schalke 04, verrà acquistato in prestito a 3,5 milioni di euro con diritto di riscatto fissato a 18. Sarà il primo colpo della nuova Juve di Andrea Pirlo, che potrà contare su un calciatore di grande corsa e quantità. Gli interessi di McKennie vengono curati dalla Wasserman, un’agenzia che ha in procura anche altri calciatori molto forti.

Juventus, occhi puntati su Aouar

Houssem Aouar è un calciatore del Lione e questa stagione ha affrontato la Juventus in Champions League. Protagonista di una grandissima partita nel ritorno giocato a Torino, il centrocampista è finito nel mirino del club bianconero. Un’operazione che potrebbe essere collegata a quella di McKennie, visto che la Wasserman cura gli interessi di entrambi i giocatori. Il centrocampista dell’OL è senza dubbio l’elemento più prezioso della rosa di Rudi Garcia: quest’anno ha siglato sei assist vincenti in Champions e si è messo in mostra come uno dei migliori talenti del panorama internazionale.

Sul tema è intervenuto anche il giornalista tifoso bianconero Luca Momblano a ‘juventibus’: “Aouar è già della Juve. La società chiuderà con il Lione più avanti però il giocatore è strablindato. Devono fare qualche cessione prima di poterlo ufficializzare”. La Juve è fortemente interessata nonostante la valutazione del Lione sia di 60-70 milioni di euro.

