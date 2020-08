Calciomercato Milan, novità Ibrahimovic | Rinnovo e nuovo ruolo!

Novità sul fronte Ibrahimovic per il Milan. Il campione svedese potrebbe firmare il rinnovo, ma con un dettaglio particolare

Il Milan e Zlatan Ibrahimovic ancora insieme. I rossoneri sembrano vicini all’accordo per il rinnovo di contratto del campione svedese ex Paris Saint Germain. La trattativa tra le parti procede ormai da tempo immemore, con il calciatore che in più occasioni ha manifestato dubbi su un suo eventuale futuro in rossonero dopo la stagione appena conclusa. Il tempo però stringe ed il trentottenne è chiamato ad una scelta. La svolta potrebbe arrivare a breve, con una firma su un nuovo contratto che legherebbe ancora il calciatore ai colori rossoneri per un altro anno.

Ibrahimovic, ancora al Milan da dirigente

Rinnovo possibile fino al giugno del 2021, dunque. Ma la favola di Ibra al Milan potrebbe andare ancora oltre. Allo scadere del contratto da calciatore, infatti, lo svedese potrebbe restare ancora in rossonero ma nelle vesti del dirigente. Un ruolo nuovo, dunque, per runa collaborazione che potrebbe rivelarsi vincente anche oltre il semplice calcio giocato. Non è da escludere infatti che entro la prossima estate il calciatore voglia appendere gli scarpini al chiodo ed iniziare una nuova carriera da dirigente. Potrebbe così trovare un accordo da dirigente della durata di 6 mesi.

Insomma, l’avventura al Milan di Ibrahimovic potrebbe durare più a lungo di quanto previsto, con un nuovo ruolo al termine del rinnovo contrattuale fino al 2021.

