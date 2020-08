Calciomercato Inter, Barcellona-Lautaro | Ecco il piano per il dopo-Messi

Il Barcellona sta per salutare Leo Messi dopo circa 20 anni. Koeman e Bartomeu avrebbero già individuato il sostituto del 10 argentino: si pesca dall’Inter

Sembra giunto al capolinea il viaggio di Lionel Messi con la maglia del Barcellona. La ‘Pulce’ ha rappresentato per anni – dal 2000 in cui giocava nelle giovanili – una bandiera del club catalano, che ora sta per lasciare per questioni personali. La società blaugrana, dal proprio canto, sembrerebbe pronta a perdere la sua stella storica, ed avrebbe già individuato un nome per sostituire il numero 10 argentino. Secondo Don Balon, d’altra parte, l’addio del trentatreenne sarebbe una ‘liberazione’ per il Barça dal punto di vista economico, con il suo ricco ingaggio che, al lordo e considerando tutti i bonus, costa circa 100 milioni annuali.

Messi, Lautaro nuovo 10 al Barcellona

Pertanto, con i soldi risparmiati dall’ingaggio di Messi, il Barcellona andrebbe a puntare dritto su un obiettivo dalla Serie A, Lautaro Martinez dell’Inter. Per il numero 10 nerazzurro, secondo il portale spagnolo, il nuovo allenatore Koeman ed il presidente Bartomeu avrebbero stretto un patto segreto. Parte dei soldi risparmiati dall’ingaggio di Messi, dunque, verrebbero spesi per portare in rosa il partner di Lukaku, autore di una stagione impressionante all’avvio e poi in calando come il resto della squadra.

Già in questa estate o entro il prossimo inverno il Barcellona sarebbe pronto a tornare alla carica per Lautaro Martinez, il nome scelto da Koeman e Bartomeu per sostituire Leo Messi se dovesse andare via.

