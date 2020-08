Calciomercato Inter, l’ex dirigente lo allontana | Futuro incerto

In casa Inter bisogna ancora risolvere la questione legata al calciatore in rientro dal prestito: l’ex dirigente ha le idee chiare e lo allontana

Dopo aver risolto la questione Antonio Conte, con la spaccatura con la società definitivamente ricucita, l’Inter deve risolvere ancora qualche questione in sospeso. L’ex dirigente è sicuro sulla questione legata al calciatore rientrante dal prestito, non lo vuole. Futuro ancora molto incerto.

Calciomercato Inter, Paolillo duro: ”Nainggolan non andava preso, dubito rientri nei piani”

L’Inter inizia a pianificare gli obiettivi di mercato per la prossima stagione, così da comporre la nuova rosa a disposizione di Antonio Conte. Tra le questioni da risolvere c’è quella legata a Radja Nainggolan, centrocampista che rientra dal prestito al Cagliari, ma per il quale sembrerebbe non esserci più spazio in nerazzurro. Sull’argomento interviene l’ex dirigente Ernesto Paolillo, che ai microfoni di Radio Sportiva’ dichiara: ”Dubito che Nainggolan possa rientrare nel progetto nerazzurro. Tutti sapevano i suoi problemi, non andava preso, spesso il talento non basta, servono anche i comportamenti fuori dal campo. Mi è sembrato di ripercorrere la vicenda Adriano”.

Parole che sicuramente faranno riflettere la società interista sulla permanenza del belga. Così potrebbe riaprirsi l’ipotesi di permanenza al Cagliari, con i contatti tra i due club che continuano ad essere attivi. Vedremo quale sarà il futuro del calciatore che fa innamorare con le sue giocate, ma spesso è fuori controllo quando non è in campo.

