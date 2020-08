Calciomercato Juventus, doppio addio | Cessioni in Serie A

La Juventus ha in mente una doppio addio: entrambi i giocatori non rientrano nei piani di Pirlo e potrebbero essere ceduti in Serie A

La Juventus ha tanti giocatori presenti sulla lista delle cessioni. Nelle ultime settimane Blaise Matuidi ha lasciato ufficialmente il club bianconero a parametro zero e si è accasato all’Inter Miami. Anche Gonzalo Higuain è in procinto di lasciare la Juve, viste le parole di Pirlo in conferenza stampa. Una lista degli esuberi che dovrebbe portare un grande incasso ai bianconeri, visti i problemi di bilancio. E infatti anche per il difensore Cristian Romero potrebbe profilarsi la cessione a titolo definitivo.

Juventus, Romero vicino alla cessione

Secondo quanto riferito dalla Gazzetta dello Sport, è l’Atalanta la squadra più vicina all’acquisizione di Cristian Romero. Il difensore centrale quest’anno ha giocato al Genoa, disputando 33 partite tra Serie A e Coppa Italia, segnando anche un gol. La Juventus è disposta a cedere il difensore centrale, ma chiede 25 milioni di euro.

Un altro giocatore che potrebbe lasciare il club bianconero è Mattia Perin, che potrebbe restare al Genoa dopo la scorsa stagione in prestito. La Juve lo valuta circa 10 milioni.

