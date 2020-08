Calciomercato Milan, sfuma l’obiettivo in attacco | Offerte dalla Premier

Il grande obiettivo per l’attacco del Milan rischia di saltare. Dalla Premier League, due club sono pronti a darsi battaglia.

Dopo l’ufficialità di Zlatan Ibrahimovic, il Milan è deciso a rinforzare ulteriormente l’organico di Mister Pioli, in vista dell’intensa stagione che è ormai alle porte. Per l’attacco, dopo la conferma del bomber svedese, i rossoneri hanno sondato il terreno per un altro top player offensivo, Andrea Belotti.

Già obiettivo nella passata stagione, il Milan continua a puntare il capitano del Torino, forte della volontà del giocatore, da sempre tifoso rossonero.

Calciomercato Milan, su Belotti inserimento dalla Premier League

Mentre il Presidente del Torino, Urbano Cairo, smentisce qualsiasi voce di un possibile trasferimento del bomber granata, dall’Inghilterra, alcuni media fanno trapelare possibili offerte dalla Premier League per Belotti.

Per il centravanti di Calcinate, si sarebbero fatte avanti in maniera prepotente Newcastle ed Everton. I due club, reduci da un campionato senza patemi, vogliono scalare posizioni in classifica e per farlo sono decise ad acquistare un top player in avanti.

L’Everton di Ancelotti, vicina alla cessione di Kean alla Juventus, rimpiazzerebbe il classe 2000 proprio con il suo compagno di nazionale. Per il Newcastle invece, Belotti rappresenta la giusta alternativa al vero obiettivo offensivo per i Magpies, Gonzalo Higuain, in uscita dalla Juventus.

