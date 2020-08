Calciomercato Milan, rossoneri beffati | “Può restare qui a vita”

Calciomercato Milan, occhio alla situazione Belotti: il direttore sportivo del Torino fa chiarezza sul futuro del centravanti granata

Accostato spesso al Milan e considerato in uscita dai granata, nuovi aggiornamenti arrivano sul futuro di Andrea Belotti. A fare chiarezza sul futuro del capitano del Torino è intervenuto il direttore sportivo dei piemontesi, Davide Vagnati, che in conferenza stampa non ha lasciato spazio a tante interpretazioni: “Con Andrea abbiamo parlato a fine campionato. Il ragazzo sta bene qui, è innamorato del club e della città, non esistono problemi. Per me, può rimanere a vita qui a Torino, fino al termine della sua carriera. E’ un professionista esemplare ed il suo contratto dura ancora due anni. Non abbiamo fretta, vogliamo creare un progetto di livello. Dopo ci sarà tempo per parlare di rinnovo con Belotti. E per noi c’è un portone aperto”.

