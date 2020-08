Calciomercato Milan, occhi su Ceballos | La volontà del giocatore

Uno degli obiettivi del Milan per il centrocampo è Dani Ceballos: lo spagnolo avrebbe espresso al Real Madrid la propria decisione sul futuro

Il Milan è alla ricerca di un giocatore di qualità da aggiungere al proprio centrocampo: oltre a Tonali, per il quale è sfida con l’Inter, i rossoneri pensano a Dani Ceballos. Lo spagnolo è di proprietà del Real Madrid e, terminato il suo prestito all’Arsenal, ha fatto ritorno nel club iberico. Ceballos, però, non rientra nei piani di Zidane e sta cercando una destinazione per la prossima stagione. Dalla Spagna rivelano che il giocatore abbia espresso al Real qual è la soluzione che più gradisce per il prossimo anno e per il proprio futuro.

Calciomercato Milan, obiettivo nel Real | Ceballos ha deciso!

Secondo ‘TodoFichajes’, Dani Ceballos avrebbe espresso al Real Madrid la propria volontà di giocare al Betis Siviglia nella prossima stagione. Una scelta di cuore, quella del centrocampista iberico, che metterebbe il club andaluso anche davanti a società più blasonate come Arsenal e Milan. Uno degli obiettivi più importanti del mercato rossonero, quindi, potrebbe aver deciso di prendere una strada differente. Niente Milano, nel futuro di Ceballos sembra esserci un ritorno a Siviglia.

