Calciomercato Milan, obiettivo sfumato | Vola in Portogallo

In casa Milan si cercano rinforzi per riportare la squadra in vetta alla Serie A: l’obiettivo in attacco però ha scelto il Portogallo

In attesa dell’ufficialità del rinnovo di Ibrahimovic con il Milan, i rossoneri lavorano in chiave calciomercato per trovare nuovi rinforzi da inserire in squadra. Gli occhi sembravano essere puntati su un attaccante della Liga, ma arriva l’accordo con il club portoghese.

Calciomercato Milan, addio Mariano Diaz: accordo raggiunto con il Benfica

Una nuova stagione sta per partire ed il Milan è pronto a tornare ai vertici della Serie A. Quest’anno inoltre, si tornerà a giocare anche in Europa, quindi la rosa dovrà essere folta e ben gestita. Per questo motivo i rossoneri continuano a lavorare duramente sul mercato, ma un obiettivo sembrerebbe essere ormai svanito. Il club milanista infatti avrebbe messo da tempo nel mirino l’attaccante del Real Madrid, Mariano Diaz. Il centravanti però avrebbe scelto il Portogallo come prossima destinazione.

Infatti, secondo quanto riportato dal sito spagnolo ‘Fichajes’, il club spagnolo avrebbe raggiunto l’accordo con il Benfica per il trasferimento dell’attaccante. Era ormai nell’aria l’addio del giocatore del Real Madrid, che non rientrava più nei piani di Zidane, così i rossoneri speravano. Ma ora dovranno virare su un altro obiettivo per rinforzare il reparto avanzato di Stefano Pioli.

