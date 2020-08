Calciomercato Juventus, intreccio con Messi | Dybala via: doppio sostituto

La Juventus potrebbe essere protagonista di mercato in ottica della trattativa con Messi. La situazione è molto intricata e Dybala sembra destinato alla cessione.

La decisione di Lionel Messi ha spiazzato i dirigenti del Barcellona. La Pulce argentina ha deciso di lasciare la Catalogna e tre club si sono attivati per assicurarsi il suo cartellino. Il contratto di Messi scadrà nel 2021 e le società più interessate al calciatore sono Manchester City, Paris Saint-Germain e Inter. Secondo quanto riferito dal ‘Mundo Deportivo‘, però, è il PSG la squadra che starebbe provando a strapparlo al Barça. Un intreccio di mercato che coinvolge anche la Juventus.

Juventus, intreccio di mercato con Messi

Secondo i proprietari del PSG, l’acquisto di Messi sarebbe determinante per vincere la Champions League. L’argentino formerebbe un tridente di tutto rispetto -per usare un eufemismo- con Mbappé e Neymar. In particolare, il brasiliano è in costante contatto con il 10 del Barcellona e starebbe mediando per finalizzare in modo positivo la trattativa. Messi ha sempre spinto per riportare Neymar in Catalogna e ora potrebbe accadere il contrario, anche perché il club parigino non ha problemi nel pagare il trasferimento al Barça.

Tuttavia, per essere ‘certi’ di quest’operazione, il PSG deve compiere alcune cessioni: i sacrificabili sono Mauro Icardi e Angel Di Maria, che potrebbero finire alla Juventus per sostituire i partenti Higuain, Bernardeschi e Douglas Costa. Pirlo ha bisogno di calciatori nuovi per avviare un ciclo vincente e Icardi e Di Maria potrebbero fare al suo caso, anche perché colui che sembra destinato alla cessione è Paulo Dybala: infatti, non ha ancora trovato l’accordo per il rinnovo del contratto, in scadenza nel 2022, e la Juve potrebbe sostituirlo con i due del PSG.

