Calciomercato Inter, big in uscita | Doppio regalo dal Barcellona per Conte

Non solo Vidal: l’Inter potrebbe puntare anche Jordi Alba dal Barcellona e inserire nell’operazione il cartellino di Skriniar

Mercato dell‘Inter in fermento dopo la conferma in panchina di Antonio Conte. Il summit di Villa Bellini andato in scena martedì ha certificato la permanenza al timone del tecnico salentino, che nelle scorse ore ha incrociato nuovamente la dirigenza stavolta nella sede di Viale della Liberazione per fare il punto sulle strategie di mercato in entrata e uscita. Sotto la lente d’ingrandimento di Conte resta Arturo Vidal, in uscita dal Barcellona e nuovamente nel mirino del club nerazzurro. Il cileno ex Juventus sarebbe nella shortlist del mister leccese e fu cercato con insistenza dall’Inter già nella finestra invernale.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, affare Messi | Nuovo indizio sul suo futuro

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, terminato ‘ncontro Zhang-Conte | C’è la decisione!

Inter, Vidal più Jordi Alba: Skriniar al Barcellona

Vidal sarebbe il puntello ideale per Conte per dare esperienza e personalità al centrocampo, con l’ex Ct della Nazionale che lo preferirebbe al ritorno alla base di Nainggolan. Il terremoto che si sta scatenando al Barcellona con la possibile dipartita di Leo Messi vedrebbe in lista di sbarco pure Vidal, con il fuoriclasse argentino destinato invece a restare (almeno per il momento) solo un sogno per i tifosi nerazzurri. Oltre al 33enne cileno, però, l’Inter potrebbe fiondarsi anche su un altro tassello dei blaugrana. Conte e Marotta sono alla ricerca di un esterno sinistro di qualità e Jordi Alba potrebbe finire nelle riflessioni del sodalizio di Suning. Il nazionale spagnolo non è nella lista degli incedibili e per un’offerta pesante può lasciare la Catalogna. La sua valutazione è di 35-40 milioni di euro, oltre ai 10 che il Barça chiederebbe per il cartellino di Vidal. Somma complessiva intorno ai 50 milioni, che l’Inter potrebbe pensare di coprire inserendo nella trattativa il cartellino di Milan Skriniar.

Il difensore slovacco sarebbe in uscita con la conferma di Conte e da diverso tempo viene accostato anche al Barcellona oltre alle big di Premier League. Conte, grazie al sacrificio di Skriniar, potrebbe quindi arrivare a due profili importanti per completare il mosaico dell’Inter e dare così l’assalto la prossima stagione al trono della Juventus.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Calciomercato Inter, doppio colpo in arrivo | Conte esulta!

G.M.