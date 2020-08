Calciomercato, Koeman non ci sta | Riunione con Messi e Bartomeu

Ronald Koeman non si arrende e tenta di trattenere Messi nel suo nuovo Barcellona: chiesta una riunone con il calciatore e Bartomeu

Il nuovo allenatore del Barcellona, Ronald Koeman, si trova in una situazione molto scomoda sin da subito nella sua avventura blaugrana. Infatti il fenomeno argentino, Lionel Messi, ha chiesto di lasciare il club. Il tecnico olandese però sembrerebbe non starci e sarebbe pronto ad affrontare la questione nuovamente con il calciatore ed il presidente Bartomeu. Chiesta la riunione.

Calciomercato, Koeman chiede una riunione con Messi e Bartomeu: tentativo di riconciliamento

Situazione non facile per il nuovo allenatore del Barcellona, Ronald Koeman, che potrebbe essere il primo tecnico a trovarsi senza Lionel Messi dopo vent’anni. Secondo quanto riportato da ‘Sport’ però, il tecnico olandese sembrerebbe non rassegnarsi all’idea che il fenomeno argentino possa lasciare la squadra catalana ed avrebbe richiesto una riunione con Bartomeu ed il giocatore.

Le riunioni però saranno separate, prima parlerà con il presidente, poi tenterà di convincere il calciatore, anche se le possibilità al momento sembrerebbero minime che il fenomeno cambi idea. Importante, qualora avvenisse, potrebbe essere un confronto tra Messi e Bartomeu per chiarire le cose, ma al momento tra i due sembrerebbe non correre buon sangue.

