Calciomercato Inter, top player in vendita | C’è il Real Madrid

Uno dei grandi obiettivi dell’Inter finisce nel mirino del Real Madrid di Zidane: c’è la proposta, ecco tutti i dettagli

Sono ore calde per il calciomercato dell’Inter. Dopo la conferma di Conte in panchina, spazio ad una mini rivoluzione in entrata ed uscita che coinvolgerà diversi nerazzurri durante l’estate. In tal senso, su uno dei top player maggiormente richiesti da Conte per l’anno prossimo sarebbe spuntata con forza la candidatura del Real Madrid. Zidane in pressing: i dettagli.

Calciomercato Inter, sogno a centrocampo: proposta al Real

Sono diversi i nomi che dovrebbero lasciare l’Inter, in mediana, nelle prossime settimane. In primis Borja Valero che ha da poco annunciato l’addio alla squadra di Conte, anche Gagliardini e Vecino sono in bilico. Ecco perchè oltre alla solita pista Vidal, Conte avrebbe richiesto a gran voce N’Golo Kante. Secondo quanto riportato dal portale iberico ‘Don Diario’, però, il talento francese potrebbe finire in Spagna.

Secondo fonti vicine al Real Madrid, Kante sarebbe finito nella lista dei cedibili di Lampard per fare cassa e sarebbe stato proposto da un intermediario al Real Madrid. Zidane è a caccia di un incontrista ed il giocatore del Chelsea sarebbe il preferito. 29 anni ed una cifra importante per strapparlo ai ‘Blues’: per questo, tuttavia, Perez sarebbe poco convinto.

Tutto è nelle mani di Florentino che l’anno prossimo ha già ‘prenotato’ Camavinga. Situazione in divenire, il Real per il momento si fa da parte ma nelle prossime settimane (dopo diverse cessioni) potrebbe arrivare l’assalto decisivo: l’Inter è avvisata.

