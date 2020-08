Calciomercato Juventus, addio Serie A | Accordo raggiunto con Ancelotti!

La ricerca della Juventus per il centrocampista ruba-palloni per Pirlo si complica: accordo raggiunto con l’Everton e addio alla Serie A.

Le dichiarazioni d’intenti con cui Andrea Pirlo si è presentato ufficialmente in qualità di allenatore della Juventus sono state chiare. Il tecnico bresciano vuole una squadra capace di tenere il pallone in una costante pressione offensiva, ma anche che sappia recuperarlo in maniera rapida. Per questo motivo Paratici è alla ricerca di un centrocampista che sabbia abbinare queste due differenti qualità. Uno degli obiettivi individuati dai bianconeri per adempiere a questo compito, però, è già sfuggito: accordo raggiunto con l’Everton di Ancelotti.

Calciomercato Juventus, niente Allan | Accordo raggiunto con Ancelotti!

Il timido tentativo della Juventus di portare a Torino Allan si è tramutato in un nulla di fatto. Secondo quanto rivelato da ‘Sky Sport’, l’Everton avrebbe raggiunto un accordo con il Napoli per il trasferimento a titolo definitivo del centrocampista brasiliano. A meno di un anno di distanza dal suo esonero, Carlo Ancelotti torna a fare affari con il club partenopeo. Allan passerà ai ‘Toffes’ per 25 milioni di euro più altri tre di bonus.

Non sarà, quindi, Allan il colpo a centrocampo della Juventus. Il trasferimento del brasiliano in Premier League, peraltro, spiegherebbe anche l’operazione che ha portato a Torino Weston McKennie. Il centrocampista statunitense, infatti, viene spesso associato proprio ad Allan come caratteristiche, sapendo abbinare un pressing ad alta intensità a discrete doti di palleggio. Nonostante l’interessamento evidenziato da Andrea Pirlo, il centrocampista ex Udinese ha scelto di raggiungere il suo vecchio allenatore in Inghilterra.

