Calciomercato Juventus, visite mediche in vista | Colpo vicinissimo!

Si sblocca il mercato in attacco per la Juventus. Con l’imminente cessione di Higuain, pronto l’affondo per l’obiettivo numero uno. Nell’ambiente bianconero si parla già di visite mediche prefissate.

Il mercato della Juventus entra finalmente nel vivo. Ore frenetiche per i Campioni d’Italia, con la dirigenza bianconera impegnata sul doppio fronte, entrate e uscite.

Sul fronte uscite, l’attenzione della Juve è rivolta principalmente a risolvere la ‘grana’ Higuain, con il ‘pipita’ destinato a lasciare Torino nei prossimi giorni. L’alto ingaggio dell’argentino rende complicato trovare un acquirente, ma nelle ultime ore si è registrato un interesse dalla Premier League, in particolare del Newcastle e del Fulham, disposte ad accontentare l’ex Napoli sul lato economico. La partenza di Higuain darebbe così il via libero alla dirigenza juventina, pronta ad affondare il colpo in attacco per sostituire l’argentino.

Calciomercato Juventus, pronto l’affondo per Dzeko. A Torino, già fissate le visite mediche

L’obiettivo numero uno per la Juventus resta sempre Edin Dzeko. Il capitano della Roma è il profilo richiesto da Andrea Pirlo per supportare la fase offensiva della sua squadra, dialogando con Ronaldo e Dybala in attacco.

Le difficoltà che hanno caratterizzato la trattativa tra Juventus e Roma in questi mesi, potrebbe presto subire una sterzata. Nelle ultime ore infatti, la Roma sembra aver sbloccato la trattativa per portare Arkadiusz Milik nella capitale, dando così il via libera alla Juve per Dzeko.

Aspettando l’ufficialità della trattativa tra Napoli e Roma per Milik, la Juventus si è portata avanti, programmando addirittura le visite mediche per Edin Dzeko. Dall’ambiente bianconero trapela la voce che vedrebbero le visite mediche svolgersi nella prossima metà settimana. Manca sempre meno al ‘colpo’ Dzeko per la Juve, con Andrea Pirlo vicino ad abbracciare il suo nuovo numero 9.

