Calciomercato Juventus, ipotesi scambio col PSG | Cifre e dettagli

La Juventus potrebbe essere interessata a definire un’operazione di mercato con il Paris Saint-Germain. Andrea Pirlo vorrebbe un centrocampista e il club bianconero avrebbe individuato il nome giusto per effettuare uno scambio.

La Juventus è alla ricerca di un centrocampista dopo l’addio di Matuidi e quello probabile di altri come Khedira e Ramsey. L’obiettivo è quello di garantire ad Andrea Pirlo un calciatore in grado di garantire qualità e quantità davanti alla difesa. L’arrivo di Arthur nell’ambito dello scambio con Pjanic potrebbe dunque non bastare. Infatti, il club bianconero avrebbe nel mirino un calciatore del Paris Saint-Germain.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Milan, obiettivo sfumato | Vola in Portogallo

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, big in uscita | Contatti con Leonardo

Juventus, per il centrocampo si punta su Leandro Paredes

Secondo quanto riferito dai media francesi, il centrocampista in questione è Leandro Paredes, attualmente al Paris Saint-Germain. La Juventus è interessata, in quanto rispecchia perfettamente le caratteristiche elencate in precedenza. La valutazione che i parigini fanno di Paredes è di circa 40 milioni di euro. Tuttavia, i problemi di bilancio della Juve indurrebbero il club a offrire una contropartita tecnica di pari livello, ovvero Douglas Costa. Il brasiliano è nella lista degli esuberi e verosimilmente Pirlo non punterà su di lui nella prossima stagione.

Anche la Fiorentina è interessata al centrocampista argentino. Il PSG vorrebbe assicurarsi Federico Chiesa e potrebbe offrire Paredes in uno scambio.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, intreccio con Messi | Dybala via: doppio sostituto

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Calciomercato, occasione Juventus e Inter | Top player dalla Liga!