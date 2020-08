Calciomercato Juventus, bomber più lontano | Assalto dalla Spagna!

La Juventus potrebbe essere la regina del mercato per regalare colpi davvero importanti ad Andrea Pirlo. Possibile beffa in arrivo per l’obiettivo bianconero

La Juventus continua a lavorare senza sosta in vista della prossima stagione con possibili colpi davvero interessanti. Il club bianconero starebbe sulle tracce di Luis Suarez, in uscita dal Barcellona dopo la rivoluzione avviata da Koeman.

Potrebbe interessarti anche >>> Calciomercato Inter, big in uscita | Doppio regalo dal Barcellona per Conte

Potrebbe interessarti anche >>> Calciomercato, occasione Juventus e Inter | Top player dalla Liga!

Calciomercato Juventus, Atletico spinge per Luis Suarez

Come svelato dal portale spagnolo “todofichajes.com” l’attaccante uruguaiano sarebbe finito nel mirino anche dell’Atletico Madrid, pronto a convincerlo con una manovra davvero interessante. L’obiettivo de “El Cholo” Simeone sarebbe quello di metterlo al fianco del talentuoso giocatore portoghese Joao Felix per lottare per il titolo della Liga.

Potrebbe interessarti anche >>> Calciomercato Inter, big in uscita | Contatti con Leonardo

La Juventus, infine, starebbe così lavorare anche su altre piste in attacco per trovare il sostituto ideale di Gonzalo Higuain, che saluterà Torino nelle prossime ore per sposare un nuovo progetto avvincente della sua carriera.

Un’idea davvero nuova per la Juventus, che sarebbe anche in corsa per Lionel Messi.

Potrebbe interessarti anche >>> Calciomercato Inter, rilancio per Acerbi | Scambio con la Lazio!