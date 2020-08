Calciomercato Juventus, sorpresa Van de Beek | Accordo vicino!

Una grossa novità in arrivo dall’Olanda, con Donny Van de Beek che sarebbe ad un passo dall’addio all’Ajax: Juventus e Inter spiazzate.

Sia la Juventus che l’Inter continuano a monitorare la situazione di Donny Van de Beek. Il gioiello dell’Ajax sembrava essere ad un passo dal Real Madrid prima della sosta forzata dal ‘Coronavirus’, ma adesso è tutto saltato con il club iberico. Una buona notizia per le due società italiane, che però potrebbero essere già state anticipate un’altra volta. Van de Beek, infatti, sarebbe molto vicino al trasferimento dall’Ajax: ecco i dettagli.

Calciomercato Juventus, niente Van de Beek | Accordo con lo United

Potrebbe essere svanita di nuovo la suggestione della Juventus di raggiungere Donny Van de Beek, profilo congeniale al pensiero calcistico di Andrea Pirlo. Come rivelato dal giornalista iberico Orial Domenech, il centrocampista olandese sarebbe ad un passo dal trasferimento al Manchester United. I ‘Red Devils’ potrebbero, quindi, aver anticipato tutta la concorrenza per il 22enne dell’Ajax, su cui era vigile anche l’attenzione dell’Inter. Un ulteriore indizio riguardo all’imminente addio, poi, arriverebbe dall’esclusione di Van de Beek dalle prossime amichevoli in programma dei ‘Lancieri’. Niente da fare per la Juventus, sarà complicato raggiungere l’ex compagno di de Ligt: il futuro di Van de Beek sembra essere in Premier League.

