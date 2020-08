Calciomercato, test Barcellona: UFFICIALE | Messi non si presenta!

Lionel Messi non è mai stato tanto lontano dal Barcellona: l’argentino non si è presentato all’appuntamento nel centro sportivo blaugrana per i test di rito

Il Barcellona e Leo Messi sono ai ferri corti. E’ infatti ufficiale l’assenza della ‘Pulga’ argentina al raduno blaugrana per i test, prima dell’inizio ufficiale della stagione. Domani, infatti, la squadra catalana si riunirà agli ordini di Ronald Koeman per il primo allenamento, alle 17:30. Messi non c’era oggi, come già anticipato dai suoi legali nei giorni scorsi, e non dovrebbe esserci nemmeno domani. A riportare la notizia è il quotidiano iberico ‘Mundo Deportivo’ che ricostruisce la vicenda: i dettagli.

Calciomercato, Messi-Barcellona ai ferri corti: le ultime

Era atteso questa mattina alle 10:15 il numero 10 del Barcellona che ha però disertato, dando il via ad un vero e proprio ‘scontro’ con la società di Bartomeu. Lascerà Barcellona, adesso è ormai certo, con Messi che nei prossimi giorni spera di potersi liberare definitivamente dal legame con la società catalana.

In mattinata sono arrivati, tuttavia, tutti i suoi compagni. Anche chi, come Suarez, è stato ufficialmente messo alla porta e lascerà la Catalogna nelle prossime settimane. Messi-Barcellona: divorzio inevitabile.